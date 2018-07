Tennis in der Auslage

Vom 28. Juli bis 4. August wird in Kitzbühel wieder aufgeschlagen: Die nächste Auflage des Generali Opens steht an. Die örtlichen Händler wurden auch heuer wieder gebeten, den Tennissport bei sich ins Schaufenster zu stellen.

Kitzbühel | Die Idee schlägt Wellen: Heuer nehmen so viele Betriebe wie noch nie daran teil. Es lohnt sich also, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Die schönsten Dekorationen werden wieder prämiert.



Die teilnehmenden Betriebe: Allmoslechner United Optics, Bäckerei Schmidt, Beluna Fashion, Beluna Kids, Billa Stadt, Blumen Wagemaier, Café Sabine, Danielas Trachtenmode, Franz Coffee & Lifestyle Shop, Haderer, Kitzbüheler Werkstätten Schwaighofer GmbH, Kitzsport, Lacoste Shop, Luis Trenker, Napapijri, Prader Sports, Praxmair Café, Rosenapotheke, Salvenmoser Eisenwaren, Schroll Kitzbühel Vorderstadt 23, Sommeregger Sabine, Sonnentor, Stadtapotheke, Tourismusverband, Volksbank Kitzbühel und Walentowski Galerien Kitzbühel.



Nach einer Vorauswahl durch eine Jury des Veranstalters wurden die besten Fotos am 21. Juli auf die Homepage (www.generaliopen.com) gestellt, wo ein Voting gemacht wird. So kann jedermann, egal ob Gast, Einheimischer, Fan etc., mitbestimmen. Die Stimmabgabe ist bis 27. Juli um 12 Uhr Mittag möglich.

Die Bekanntgabe der drei Gewinner findet am Sonntag, 29. Juli, im Rahmen des „Hubers Weißwurst Frühschoppen“ um 12 Uhr im Huber Zelt statt. Alle Teilnehmer sind herzlich eingeladen! An diesem Tag ist auch Gratiseintritt auf der gesamten Anlage. Die Kaufmannschaft, die Gemeinde und Kitzbühel Tourismus unterstützen diese Aktion. Alle Informationen zum Turnier auf www.generaliopen.com. KA/gale