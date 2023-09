Tausendsassa Bilgeri in Nuarach

Als Sänger hat der Vorarlberger Reinhold Bilgeri über drei Millionen Tonträger verkauft – vergangenen Freitag präsentierte das Multitalent weitere Facetten seines beeindruckenden Schaffens.



St. Ulrich | Musiker, Drehbuchautor, Literat, Filmemacher – und grandioser Vorleser und Erzähler: ein beeindruckender Einblick in das vielseitige Können eines der bekanntesten österreichischen Gegenwartskünstler stand auf dem Programm – im Mittelpunkt die Lesung aus seinem aktuellen Roman „Die Liebe im leisen Land“, einer Liebesgeschichte in New York zu Zeiten des ersten Corona Lockdowns. Durch zahlreiche Beschreibungen der tatsächlichen Situation bekommt diese fast Zeitzeugencharakter. So existiert nicht nur die Bar „Drunken Horse“, wahr sind auch die geschilderten Situationen und massiven Probleme des täglichen Lebens in einer Metropole im Ausnahmezustand. Zwischen den Vorlese-Teilen gab Bilgeri thematisch passend einige jazzige Nummern wie „You Go to My Head“ oder „For Sentimental Reasons“ zum Besten.



Einen exklusiven Einblick bekamen die Besucher in den unveröffentlichten Trailer zu seinem Film, basierend auf seinem gleichnamigen Bestsellerbuch „Der Atem des Himmels“, den Bilgeri für die Sponsorensuche zusammenstellte.



Bilgeri bedankte sich bei den Frauen

Mit „Some Girls Are Ladies“ bedankte er sich bei den Damen im Saal: „Frauen halten die Literatur am Leben, bei allen Lesungen sind mehr als 80 Prozent Frauen. Danke dafür.“



Gegen Ende gab er zur Freude des Publikums noch weitere seiner Hits wie „Video Life“, „Love is Free“ und „Desperado“ zum Besten – „ein bisserl zum Hintern wackeln“, wie er schmunzelnd meinte und den Saal mit seiner guten Stimmung zum Abschluss noch zum Tanzen brachte. est

Bild: Der Kulturverein St. Ulrich rund um Obfrau Katharina Würtl (4.v.l.) mit Reinhold Bilgeri. Foto: Standl