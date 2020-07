Tageswohnungseinbruch in Waidring

Waidring | Am 23. Juli 2020, zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in Waidring ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag, sowie Zigaretten.

PI Erpfendorf - Tel. 059133/7201