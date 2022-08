Tageswohnungseinbruch in Kössen

Kössen | Am 29. August, in der Zeit zwischen 07:20 Uhr bis 16:45 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Gemeindegebiet von Kössen in ein Einfamilienhaus ein. Die Täterschaft erbeutete das ersparte Geld, den gesamten Schmuck und Handtaschen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

PI Kössen - Tel.Nr.: 059133 / 7207