Täglich den Pinsel in der Hand

Mit ihrem Einzug in das Wohn- und Pflegeheim in Oberndorf entdeckte Anna Fankhauser ihr künstlerisches Talent. Im Rahmen einer Ausstellung zeigte die 77-Jährige jetzt ihre Arbeiten.



Oberndorf | Viele bunte Farben – das ist das erste, das beim Betreten der Ausstellung von Anna Fankhauser auffiel. Derzeit stellt die Bewohnerin des Wohn- und Pflegeheims ihre umfangreichen Werke aus.

Auf die Idee gebracht wurde Fankhauser von ihren Betreuerinnen, die schon lange begeistert von den Arbeiten der 77-Jährigen sind. Wenn ihr auch die Kommunikation schwer fällt, in ihren Bildern zeigt die Künstlerin, wie es ihr geht. Gut, wie sich an den vielen bunten Farben zeigt. Ob Wasserfarben oder Buntstifte, ob Druck mit Klorollen oder Blättern – Fankhauser probiert immer wieder Neues aus.



Seit acht Jahren lebt die Kirchdorferin, die gebürtig aus dem Zillertal kommt, in Oberndorf. Dort hat sie auch ihre Liebe zur Kunst und vor allem zum Malen entdeckt. Seit damals schafft die heute 77-Jährige Bild um Bild.

„Malen ist nur eine von vielen Aktivitäten, die es hier bei uns gibt“, schildert Tanja Halbig, die die Pflegedienstleitung im Haus inne hat. Malen ist besonders beliebt und vor allem Anna Fankhauser hat täglich den Pinsel in der Hand. Inzwischen sind nicht nur die Wände ihres Zimmers mit ihren Kunstwerken verziert, auch der Flur davor wird von ihren Werken verschönert.

Pflegepersonal hatte die Idee zur Ausstellung

Die Bilder sorgten auch beim Pflegepersonal für Begeisterung. Daher waren sich alle einig: Die Bilder von Anna sind zu schade, um nur in ihrem Zimmer zu stehen. Schon war die Idee für eine Ausstellung geboren. Für Fankhauser ist Monika Bombek die wichtigste Bezugsperson und mit ihr gemeinsam suchte die Künstlerin auch die Bilder für die Ausstellung aus. Da sei nichts dem Zufall überlassen worden, schildern Bombek und Halbig schmunzelnd. Fankhauser teilte genau ein, wo die Bilder stehen sollen. Die Freude war der spätberufenen Künstlerin bei der internen Vernissage ins Gesicht geschrieben. Die Bilder können noch bis Pfingstmontag besichtigt werden. Margret Klausner

Bild: Anna Fankhauser mit ihrer Bezugsperson Monika Bombek. Bei der Präsentation der Ausstellung überließ die Künstlerin nichts dem Zufall. Fankhauser hatte hier klare Vorstellungen. Fotos: Klausner