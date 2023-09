TV-Unterhaltung ist seine Passion

Schwungvoll in der Moderation, kompetent in der Sache und insgesamt um keinen Schmäh verlegen: So ist Florian Lettner seinem TV-Publikum bestens bekannt. Seit sieben Jahren ist er auf Servus TV am Vorabend auf Sendung, jetzt startet er im Hauptabendprogramm durch.



Salzburg, St. Johann | „Es ist großartig. Ich lebe gerade meinen großen Traum.“ Mit seinem neuen Format „Promi Quizshow“ ist Moderator Florian Lettner im Olymp der Fernsehunterhaltung angekommen. Entsprechend groß ist die Begeisterung des leidenschaftlichen „Fernsehmenschen“ aus St. Johann. Im Beruf habe er seine wahre Berufung gefunden, schildert Florian Lettner dem Kitzbüheler Anzeiger, wobei der Unterhaltungsfaktor für ihn seit jeher die größte Bedeutung hat.



Alltagsbegleiter für viele Österreicher

Ab 2016 moderierte er die Vorabend-Infotainmentsendung „Servus am Abend“, seit 2019 begleitet er mit der „Quizjagd“ die Zuschauer von Montag bis Freitag in den Feierabend – und das unbestritten erfolgreich. Davon zeugen nicht nur kontinuierlich steigende Einschaltquoten, sondern sogar eine Nominierung für den begehrten Fernsehpreis „Romy“ im heurigen Jahr. „Mittlerweile bin ich offensichtlich für viele Österreicher zu einem Alltagsbegleiter geworden“, freut sich der sympathische Tiroler.



An drei aufeinanderfolgenden Samstagen – am 9., 16. und 23. September – lädt Florian Lettner nun zur spannenden Promi Quizjagd im Hauptabendprogramm ein. Zwei Promis jagen sich dabei gegenseitig über eine aus 50 Feldern bestehende Spirale. Wer als erstes das oberste Feld erreicht, gewinnt 5.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden, und darf so lange gegen einen neuen Herausforderer antreten, bis er geschlagen wird. „Spannung bis zur letzten Sekunde“, verspricht Lettner, zumal Quizjagd-Rekordkandidat Robert jedem Promi einmal pro Duell mit seinem Rat zu Verfügung stehen wird.



Faible für Gottschalks „Wetten dass...?“

Entertainment hat der St. Johanner, Jahrgang 1988, von der Pike auf gelernt: Weil er schon als Kind auf Geburtstags- oder Hochzeitsfeiern mit seinen parodistischen Einlagen für Lacher sorgte – geprägt von seinem Vorbild Thomas Gottschalk und dessen Unterhaltungsshow „Wetten Dass...“ – holte ihn Obmann Rudi Krause kurzerhand zur Heimatbühne Kirchdorf. Dort sammelte Florian schon als Jugendlicher erste Bühnenerfahrungen, um später mit einer eigenen Comedy-Show („Flomania“ und „Lettner live“) durch den Bezirk zu touren.



Als Moderator zehrt Lettner von diesen Erfahrungen. Lampenfieber kenne er nicht mehr, die Scheu vor dem Publikum habe er längst abgelegt, erzählt er. „Bei meinen frühen Auftritten, etwa im St. Johanner Kaisersaal, war ich auf mich allein gestellt. Da musste ich schon ordentlich Gas geben, um das Publikum bei Laune zu halten.“ Heute bewegt er sich vor der Kamera unbekümmert und unterhält die Zuschauer mit flotten Sprüchen. Getreu dem Motto: „Je angstfreier man in eine Sendung geht, desto besser wird sie.“



Nichtsdestotrotz fiebert Lettner nun seiner ersten großen Hauptabend-Show entgegen und mit ihm die prominenten Kandidaten, darunter Reinhard Nowak, Thomas Morgenstern, Andi Goldberger und Martin Leutgeb. Alexandra Fusser

Bild: „Promi Quizjagd“ mit Florian Lettner (M.) und Kandidaten Philipp Hochmair (l.) und Viktor Gernot. Foto: Servus TV / F. Wieser

Biografie

Faible für das Fernsehen

St. Johann | Nach dem Zivildienst im BKH St. Johann hängte Florian die Pläne für ein Medizinstudium kurzerhand an den Nagel, um in München das Studium der Kommunikationswissenschaften aufzunehmen. Daneben arbeitete er für Red Bull, das ZDF, den WDR, das Männermagazin GO und ServusTV. Florian kennt den Mateschitz-Sender von Anfang an, war Teil der Unterhaltungsredaktion und moderierte nach Ende seines Studiums das Reisemagazin „Mit Servus durchs Land“. Danach wechselte er nach München zu ProSieben und stand vier Jahre für „taff“ vor und hinter der Kamera.



2016 folgte die Rückkehr zu Servus TV, zunächst als Moderator von „Servus am Abend“, seit 2019 von der „Quizjagd“, jeweils im Vorabendprogramm. Am 9., 16. und 23. September moderiert er die „Promi Quizjagd“ um 20.15 Uhr.



Florian Lettner ist verheiratet und Vater eines dreijährigen Sohnes. Die Familie lebt in St. Johann. ali