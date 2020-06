Sturz mit Fahrrad in Walchsee

Kössen | Am 13.06.2020 gegen 15:00 Uhr lenkte ein 56-jähriger Österreicher sein Fahrrad auf einer Forststraße im Gemeindegebiet von Walchsee talauswärts. In einer leichten Rechtskurve kam der 56-Jährige, nachdem es ihm vermutlich wegen eines Schlagloches den Lenker verschlagen hatte, nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte der Mann gegen den neben der Fahrbahn verlaufenden Stacheldrahtzaun. Er konnte zwar noch selbstständig bis zu einem nahegelegenen Anwesen fahren, musste dort aber von der alarmierten Rettung erstversorgt und in weiterer Folge mit schweren Verletzungen im Gesichtsbereich ins BKH St Johann iT verbracht werden.

PI Kössen - Telefon: 059133 / 7207