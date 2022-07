Sturz mit E-Bike in Waidring

Waidring | Am 05.07.2022 unternahm eine 49-jährige Urlauberin aus der Tschechischen Republik in einer 8-köpfigen E-Bikergruppe eine Tour von Lofer ausgehend über Saalfelden und Waidring wieder zurück nach Lofer. Gegen 18.05 Uhr kam die Frau am Radweg „Pass Strub“ im Bereich der Bushaltestelle „Pass Strub“ in einem leicht abschüssigen und teilweise nassen Abschnitt des Radweges in einer Linkskurve zunächst vom Radweg ab und in weiterer Folge zu Sturz.

Durch den Sturz erlitt die Frau eine Fraktur beider Arme und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen. Aufgrund der Landung des Notarzthubschraubers musste die B 178 kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

PI Erpfendorf - Tel: 059133 / 7201