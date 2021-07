Stilvoll und herzlich

Genuss und Lebensfreude stehen im Sporthotel Reisch seit jeher an erster Stelle. Das familiengeführte Traditionshaus im Herzen der Stadt ist der Inbegriff für echte Kitzbüheler Gastfreundschaft – seit 1912.



Feine Kulinarik, coole Drinks und edle Tropfen aus dem Weinkeller: Das renommierte Vier-Sterne-Haus steht seit nahezu 110 Jahren für gepflegte Gastlichkeit sowie ein außergewöhnliches Ambiente, in dem sich der typische Kitzbühel-Spirit in vollen Zügen genießen lässt.

Michael Mayr-Reisch führt das Familienunternehmen bereits in der vierten Generation - mit viel Herzblut, Engagement und ganz in der Tradition des legendären Urgroßvaters Franz Reisch, jenem berühmten Skipionier und Tourismusvisionär, der den Aufstieg Kitzbühels zu einem Wintersportort von Weltruf begründet hat.



Für Gourmets und Feinspitze ist das Sporthotel Reisch eine der ersten Adressen der Stadt. In den heimeligen Stuben des A-la-Carte-Restaurants lässt es sich in entspannter Atmosphäre vorzüglich speisen. Küchenchef Fred Reisinger und sein Spitzenteam verwöhnen mit einer ausgewogenen Auswahl an Klassikern der österreichischen Küche sowie internationalen Spezialitäten, wobei das Hauptaugenmerk auf regionalen und saisonalen Zutaten liegt. Zum Business Lunch, Weißwurst-Frühstück (jeden Samstag) oder gemeinsamen Abendessen mit Freunden offenbart die Hotel-Terrasse besondere Genussmomente. Man trifft sich in Kitzbühel in der F. Reisch Bar



Die F. Reisch Bar im Hotel trägt nicht nur den Namen des legendären Urgroßvaters, sie ist auch eine der angesagtesten Treffpunkte Kitzbühels. Ein Meeting Point für Gäste und Einheimische, an dem es sich ungezwungen plaudern und feiern lässt. Mit Blick auf das pulsierende Leben der Stadt genießt man in der Lounge den Espresso oder Snack zwischendurch, gönnt sich einen anregenden Aperitif und entspannt sich abends bei kühlen Drinks und beflügelnder Musik.

Mit der Herzlichkeit der Familie Mayr-Reisch verschmelzen im Sporthotel Reisch Lifestyle und Tradition zu einem harmonischen Ganzen, in dem das Wohlbefinden der Gäste an erster Stelle steht. Ein Spiegelbild des einzigartigen Lebensgefühls von Kitzbühel. www.sporthotelreisch.at

Bilder: Familie Mayr-Reisch , Gastgeber in der vierten Generation. Traditionshaus im Herzen der Stadt.