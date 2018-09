Stein verletzte Kletterin

Kirchdorf | Am Freitagnachmittag gegen stieg eine 41-jährige Deutsche in Begleitung von der hinteren „Goinger Halt“ in der „Steinernen Rinne“ ab. Im drahtseilversicherten Bereich der Rinne hörten sie von einer sich abseilenden Seilschaft den Warnruf „Achtung Stein“. Während sie nach oben blickten, wurde die Frau von einem faustgroßen Stein an der Nase getroffen. Kurz vor der Griesener Alm wurde die Verletzte von der Bergrettung erstversorgt. Im BKH St. Johann wurde ein doppelter Nasenbeinbruch und eine Rißquetschwunde festgestellt.



Es waren sechs Mann der Bergrettung Kufstein sowie zwei Mann der Bergrettung St. Johann im Einsatz.