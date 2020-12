Start ins Langlaufvergnügen

Dank eines, gemeinsam mit den Tiroler Langlaufspezialisten und weiteren bedeutenden Langlaufregionen Österreichs, entwickelten Präventionskonzeptes haben im Pillerseetal die ersten Loipen geöffnet. Zum Start in die nordische Saison kann die Region mit zahlreichen Neuerungen aufwarten.



Pillerseetal, Kitzbühel | Pünktlich zum Biathlon Weltcup in Hochfilzen, öffnen im Pillerseetal auch die ersten Loipen. Ermöglicht wird der frühe Start durch ein Präventionskonzept, das gemeinsam mit den Tiroler Langlaufspezialisten und weiteren Top-Langlaufregionen Österreichs erstellt wurde. Dieses Konzept diente als Entscheidungsgrundlage in den entsprechenden Ministerien, so dass die ursprüngliche, analog zu den Skigebieten vollzogene Schließung für die Loipen aufgehoben wurde. Die Einhaltung des Mindestabstandes ist schon allein durch die Länge des Skis und der Stecken ebenso gegeben wie die Vermeidung von Kontaktflächen. Mit den großzügigen Zugängen und dem Angebot von etwa 100 Loipen-Kilometern ergeben sich zudem keine größeren Personenansammlungen. Geschultes Personal wird die Einhaltung der COVID-Vorschriften begleiten und dem Start für die wohl gesündeste aller Sportarten steht nichts im Wege.

Start für zahlreiche Neuerungen

Mit 7. Dezember wurden die Dorf- und Nachtloipe in Hochfilzen sowie die Stadionloipe in St. Ulrich geöffnet. Je nach Schneelage werden die 100 Loipenkilometer, sowohl für den klassischen als auch den Skating-Stil, schrittweise geöffnet. Mit der Lauchseeloipe in Fieberbrunn kehrt nach 15 Jahren auch die zentral gelegene, kupierte Langlaufspur zurück auf den interaktiven Loipenplan und die neu gestalteten Panoramatafeln, die nun an jedem Loipeneinstieg zu finden sind. Ein besonderes Erlebnis verspricht die neue „Langlauf-Genusstour“, die vom Tourismusverband in Zusammenarbeit mit den Langlaufpartnern ab 13. Jänner angeboten wird.

Alle Informationen zum aktuellen Langlaufangebot und der „Langlauf-Genusstour“ stehen unter www.pillerseetal.at zur Verfügung.

Kitzbüheler Loipen ab 21. Dezember geöffnet

Die Winterlandschaft kostenfrei kann man in Kitzbühel ab 21. Dezember auf den Langlaufski genießen. Vom Bauhof des Tourismusverbandes werden 70 Kilometer präpariert. Um die fachgerechte Beschneiung der Sportloipe kümmern sich die Profis vom Kitzbüheler Ski Club. Die Sportloipe wird täglich bis 21.30 Uhr beleuchetet.

Bild: Das Pillerseetal wartet mit neuen Langlaufangeboten auf. Foto: TVB Pillerseetal/Defrancesco