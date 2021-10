Starker Auftritt der Energieorte

Starker Auftritt der Kitzbüheler Energiegemeinden auf der diesjährigen e5-Gala. Im Rahmen der festlichen Auszeichnungs-Veranstaltung, zu der das Land Tirol und Energie Tirol am 11. Oktober 2021 in den Innsbrucker Congress geladen hatten, hat der Bezirk Kitzbühel ordentlich abgeliefert.



Westendorf, Kirchberg | Bei der e5-Gala wurden heuer 13 von insgesamt 50 Gemeinden für die erfolgreiche Umsetzung von Energieeffizienz-Maßnahmen ausgezeichnet. Darüber freut sich auch Energielandesrat und LHStv. Josef Geisler: „Die e5-Gemeinden tragen maßgeblich dazu bei, das gesteckte Ziel von TIROL 2050 energieautonom zu erreichen. Sie zeigen bereits heute, wie der Weg in die Energieautonomie möglich ist. Das heißt vor allem, gezielt Energie einzusparen und auf fossilfreie Gemeindegebäude und erneuerbare Energiequellen zu setzen.“

Auszeichnung für Gemeinden

Westendorf (eee) hat sich mit zahlreichen Projekten wie dem neuen und modernen Park/Bike & Ride-System am Bahnhof oder dem mit Bürgerbeteiligung vorbildlich umgesetzten Mobilitätskonzept ein phänomenales Plus von 14,5 Prozent Steigerung seit dem letzten Audit und ein drittes e geholt. Auch Kirchberg (eee) ist auf Erfolgskurs und konnte auf drei „e“ aufstocken. Unter anderem hat die neu eingeführte Energiebuchhaltung und die Umstellung auf LED in der neuen Mittelschule zum dritten e verholfen.Außerdem gelten das neue E-Gemeindeauto und die Einführung des E-Carsharings mit zwei E-Autos als Erfolgsmodell.



„Mit den Auszeichnungen, die heute vergeben werden, wollen wir den Gemeinden vermitteln, dass sich der effiziente Umgang mit Energie nicht nur bezahlt macht, sondern dass dieses Engagement auch honoriert wird“, erklärte Gemeindelandesrat Johannes Tratter.

Bild: Geschäftsführer Energie Tirol Bruno Oberhuber, Bgm.in Westendorf Annamarie Plieseis, Bgm. Kirchberg Helmut Berger, LHStv. Josef Geisler. Foto: Energie Tirol, Blitzkneisser