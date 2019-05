Starker Auftakt für „Markt-Tag“

Zum großen Markt-Tag luden die Hopfgartener Wirtschaftstreibenden Ende April ein.



Hopfgarten | Den wirtschaftlichen Frühling läuteten die Hopfgartener Betriebe mit einer besonderen Aktion ein: Am Freitag, 26.April, fand der 1. Markt-Tag des Vereins Wirtschaft in Hopfgarten statt. Mit ihrem Aufruf „Besuch die Vielfalt von Tradition und Innovation“ präsentierten sich an diesem Tag über 20 Betriebe mit einem speziellen Programm und Angeboten. Gewinnspiele, Wettbewerbe, Produktpräsentationen und natürlich Köstlichkeiten für den Gaumen wurden Interessenten und Kunden offeriert.



An einer Sonderschau nahmen ebenso örtliche Handwerksbetriebe, sowie der Kunstraum Hopfgarten mit einer Ausstellung teil. Der angeregte Austausch und das Gespräch mit ihren Kunden bei einem gemütlichen Zusammensein waren allen teilnehmenden Betrieben ein besonderes Anliegen. An einem Tag wie diesem wurde den Kunden vor Augen geführt, wie bedeutend persönliche und individuelle Beratung und Service „vor der Tür“ sind. Das Motto der Wirtschaft in Hopfgarten „Wo ist der Mehrwert?“ war Programm und ist Aufgabe für weitere Markt-Tage.

Bild: Maler Rainer Höck mit Lehrling und Jungtalent sowie Christina Riedmann (Obfrau Wirtschaft in Hopfgarten) und WK-Bezirksstellenleiter Balthasar Exenberger. Foto: Berger