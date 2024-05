Star-Tenor kommt nach Kirchberg

Dem KKK Kitz Kulturkreis und Susanne Mitterer von der Inspiration Kirchberg ist es gelungen den armenischen Star-Tenor Liparit Avetisyan für einen Konzertabend in Kirchberg zu gewinnen.



Kirchberg | Er hat eine sensationelle Stimme – stolz und zugleich elegant. Sein Auftreten und sein italienischer Tenor erinnern an den jungen Pavarotti.



Für Musikkritiker hat sein Gesang eine außergewöhnlich Qualität, die geradezu betörend sein kann. Liparit Avetisyan, gefeierter Opernstar aus Armenien, wird am Freitag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Inspiration Kirchberg auftreten. Begleitet wird er an diesem Abend von Greta Erharter-Sargsyan am Klavier, die auch Peter Gasteiger am Solo-Saxophon begleitet.



Reservierungen für dieses exklusive Konzerterlebnis sind unter Tel. 0664/4153033, 05357/5004 oder per E-Mail an erharter@kitz.net möglich.

Im Ticket inbegriffen sind Konzert, Sektempfang sowie ein Flying Buffet im Beisein der Künstler und im Anschluss an das Konzert.

Informationen zum Künstler unter www.liparitavetisyan.com

Bild: Star-Tenor Liparit Avetisyan kommt nach Kirchberg. Foto: Avetisyan