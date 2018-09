Stadtwerke: Tag der offenen Tür

Die Stadtwerke Kitzbühel feiern 30 Jahre Kabel-TV und laden ein zum Tag der offenen Tür. Während sich die Großen über die Details der Versorgung der Stadt mit Strom, Wasser, TV und Internet informieren, sind die Kleinen fasziniert von den „Waterbubbles“ und mehr ... Um 10 Uhr geht’s los.



Kitzbühel | Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten: Ohne das Team der Stadtwerke läuft in Kitzbühel gar nichts. Schließlich versorgt es die Stadt mit dem Notwendigsten – mit Strom, Wasser, Internet und Stadtbus. Und natürlich mit Kabel-TV, und das schon seit 30 Jahren.



Das Leistungsspektrum des modernen Energieversorgers ist groß und umfangreich. Grund genug, den Kunden am Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Am Programm stehen interessante betriebsinterne Führungen sowie Rundfahrten zum Wasser-Hochbehälter am Sonnberg inklusive Kraftwerk und zum Klärwerk.



Tolles Rahmenprogramm



Mit Sicherheit interessant wird auch der Kurzvortrag durch die Polizei Innsbruck zum Thema „Sicherheit im Internet“ – um 11 und 14 Uhr. Die Stadtwerke informieren über „Kabel-TV, innovativ in die Zukunft“, „Homenetwork: Wlan 2,4 GHz/5 GHz“ sowie über die Glasfaser Spleisstechnik.



Wollten Sie immer schon einmal wissen, wie sich ein E-Bike, ein E-Auto oder ein E-Roller fährt? Beim Tag der offenen Tür der Stadtwerke Kitzbühel ist eine Vielzahl von Modellen ausgestellt. Nützen Sie die Möglichkeit einer Probefahrt!



Beim Gewinnspiel haben Sie die Chance, einen der vielen tollen Preise zu gewinnen. Hauptpreis: ein LCD 43 Zoll TV-Gerät. Insgesamt sind die Preise mehr als 2.400,- Euro wert. Mitmachen lohnt sich also.



Einzigartig: Waterbubbles



Von dieser Attraktion beim Tag der offenen Tür werden nicht nur die Kids begeistert sein, denn man hat sie in unserer Gegend noch nicht oder zumindest noch nicht oft gesehen: die Waterbubbles. In großen „Blasen“ können Groß und Klein im Wasser laufen, rollen oder wirbeln ohne nass zu werden. Schon beim Zuschauen eine Riesengaudi! Viel Spaß versprechen auch die Riesenhüpfburg und die Schminkstation.



Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Würstel, Kotelette, Pommes, Bier und Limo gibt’s am Tag der offenen Tür für alle kostenlos. „Tag der offenen Tür“ der Stadtwerke Kitzbühel am Sa. 8. September von 10 bis 17 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.P.R.

Bilder:

- Waterbubbles – Spaß am Wasser, ohne nass zu werden.



- Ein Shuttle-Taxi bringt Interessierte zum Hochbehälter am Sonnberg, wo das Team der Stadtwerke über die Wasserversorgung der Stadt informiert.



- Interessant und informativ: ein Besuch im Klärwerk.

Fotos: Defrancesco Photography, Haibike,