St. Johanner für Romy nominiert

ServusTV-“Quizjagd“-Moderator Florian Lettner aus St. Johann ist in der Kategorie Show/Unterhaltung für die ROMY nominiert.



St. Johann | Seit 2019 begleitet der gebürtige St. Johanner Florian Lettner mit der „Quizjagd“ die Zuschauer in den Feierabend. Menschen zu unterhalten, hat der St. Johanner, Jahrgang 1988, von der Pike auf gelernt: Weil er schon als Kind auf Geburtstags- und Hochzeitsfeiern mit seinen parodistischen Einlagen für Lacher sorgte – geprägt von seinem Vorbild Thomas Gottschalk und dessen Unterhaltungsshow „Wetten dass...“ – holte ihn der damalige Obmann Rudi Krause kurzerhand zur Heimatbühne Kirchdorf. Dort sammelte Florian schon als Jugendlicher erste Bühnenerfahrungen, um später mit einer eigenen Comedy-Show durch den Bezirk zu touren.



Die Programme „Flomania“ und „Lettner live“ mit Gottschalk- und Hinterseer-Parodien sowie der Kunstfigur „Ferdl aus Favoriten“ sind noch heute in bester Erinnerung. Nach dem Zivildienst im Krankenhaus St. Johann hängte Florian die Pläne für ein Medizinstudium kurzerhand an den Nagel, um in München das Studium der Kommunikationswissenschaften aufzunehmen. Kurz nach dem Sendestart von ServusTV stand Lettner zum ersten Mal für den Salzburger Sender vor der Kamera und moderierte die Sendung „Mit Servus durchs Land“. Lettner moderiert inzwischen Montag bis Freitag die erfolgreiche Quizshow bei ServusTV.



Nach weiteren beruflichen Stationen beim ZDF, dem WDR und dem Männermagazin GQ, war Lettner mehrere Jahre als TV-Reporter bei Pro7 für die Sendung „taff“ im Einsatz, bevor er 2016 zu ServusTV zurückkehrte und die tägliche Vorabendsendung „Servus am Abend“ moderierte. Seit 2019 präsentiert Florian Lettner nun die „Quizjagd“ - für die er jetzt für den bekannten Fernsehpreis, die ROMY nominiert ist. Wer gewinnt, entscheidet sich über ein Online-Voting. Abgestimmt werden kann unter romy.at/wahl2023.

Bild: Der gebürtige St. Johanner Florian Lettner für Publikumspreis nominiert. Foto: ServusTV/Hörmandinger