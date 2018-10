St. Johann ist „voll in Bewegung“

St. Johann „macht mobil“: Mit einem großen Veranstaltungstag am 13. Oktober von 10.30 bis 15 Uhr auf dem Kaisersaalvorplatz.



St. Johann | Weil Bewegung an der frischen Luft nicht nur gesund ist, sondern vor allem auch gemeinsam Spaß macht, wird auch dieses Jahr zum Walk & Talk eingeladen. Mit Unterstützung von St. Johanner Persönlichkeiten und ExpertInnen, wurde ein vielfältiges Programm mit verschiedenen Wander- und Lauftouren zusammengestellt. Jede Tour hat einen speziellen Schwerpunkt oder ein Thema, damit für alle etwas Passendes dabei ist.



Der Start für alle Touren ist pünktlich um 9.30 Uhr am Kaisersaalvorplatz. Die Teilnahme an Walk&Talk ist kostenlos – eine Voranmeldung ist aber erforderlich, da die Plätze begrenzt sind. -> Anmeldeformular.



Sattelfest des Tiroler Fahrradwettbewerbs



Beim fröhlichen Sattelfest am Kaisersaalvorplatz erwarten Sie Musik, Crazy Bikes mit unterschiedlichsten Funbikes zum Ausprobieren, die Klimamobilbar und jede Menge Informationen rund um´s Radl. Natürlich findet auch die Preisübergabe für alle fleißigen St. Johanner RadlerInnen statt, die am Fahrradwettbewerb teilgenommen haben. Der Hauptpreis – ein Mountainbike von Intersport Patrick – wird um 13 Uhr unter allen Anwesenden verlost. Für Verpflegung ist gesorgt.



Jo-e Testtag – informieren & probieren



Mit Jo-e gibt es E-Carsharing jetzt auch in St. Johann! Im Rahmen von St. Johann Mobil können Interessierte Jo-e erstmals testfahren und sich auf Wunsch auch gleich vor Ort als Nutzer anmelden. Wer sich vorab schon einmal informieren möchte, findet die wichtigsten Fakten auf www.treffpunkt-stjohann.at/jo-e/.

Bild: „St. Johann mobil“ heißt es am 13. Oktober von 10.30 bis 15 Uhr auf dem Kaisersaalvorplatz. Zu den Attraktionen gehören „Walk&Talk“, das Sattelfest im Rahmen des Fahrradwettbewerbes und ein Jo-e Testtag. Foto: Ortsmarketing