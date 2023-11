Sporttalent Samuel Wakolbinger

Der 15-jährige Kitzbüheler Samuel Wakolbinger zählt zu den größten Langlaufhoffnungen Österreichs. Um es in den Weltcup zu schaffen, trainiert er täglich mehrere Stunden.



Kitzbühel | Musik oder Langlauf? Mit einem Schmunzeln erzählt Samuel, dass ihn seine Mama Aloisia im Alter von fünf Jahren zur Musikschule sowie zum Langlauftraining beim Kitzbüheler Ski Club angemeldet hatte. Lange musste er nicht überlegen und entschied sich für den Sport.



Vielseitig am Sport interessiert

Ob Fußball, Skifahren oder Laufen, Samuel ist immer gerne in der Natur unterwegs und Herumsitzen ist für ihn ein Fremdwort.



Wenn er dann doch einmal mal zuhause ist, wird meistens gelernt. In seiner Heimat Kitzbühel ist er nur am Sonntag, denn auch samstags stehen Training und Schule im Sportrealgymnasium in Saalfelden am Programm. Samuel liebt den Sport und ist froh, dass er viele Freunde in der Schule hat, die seine Leidenschaft für den Sport teilen.



Samuels größter Traum ist der Weltcup

Im letzten Jahr konnte er bereits gute Platzierungen im Austria Cup erreichen. Aufgrund der gezeigten Trainingsleistungen stehen die Chancen für Samuel in diesem Jahr gut, dass noch mehrere Podestplätze und vielleicht der ein oder andere Sieg hinzukommen werden.



Wenn er sich zwischen Sprint- und Distanzrennen entscheiden müsste, wären die Distanzrennen sein Favorit. Dabei spielt es für Samuel keine große Rolle, ob im klassischen Stil oder in der freien Technik gelaufen wird. Bei Rennen im Austria Cup beträgt die Maximaldistanz 10 Kilometer. Samuel träumt davon, eines Tages gegen sein Vorbild Johannes Klaebo aus Norwegen antreten zu dürfen.



Ganz besonderen Spaß macht es Samuel, mit dem Schlepplift nach oben zu fahren und mit den Langlaufskiern nach unten zu rasen. Wenn seine Leidenschaft für den Sport weiter anhält, geht seine Langlaufkarriere mit Sicherheit noch steil bergauf. Matthias Wieser

Bild: Samuel Wakolbinger hier bei einem Wettkampf in der Loipe. Foto: Wakolbinger.