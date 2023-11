Sporttalent David Winkler - Der Wettkampf ist sein Element

Der 13-jährige Kitzbüheler David Winkler freut sich schon auf die kommende Biathlon-Wintersaison. Die Trainingsform stimmt und die Ergebnisse im Sommer waren vielversprechend.



Kitzbühel | David liebt den Wettkampf. Am liebsten ist es ihm, wenn es Mann gegen Mann geht. Das junge Biathlon-Talent vom Kitzbüheler Ski Club begann seine junge Sportlerkarriere beim Triathlon, wo er sich bereits sieben Mal den Tiroler Meistertitel sichern konnte.



David kam durch Zufall zum Biathlon

Als die Trainer des Triathlonvereins David empfahlen, zur Stärkung der Kondition auch im Winter eine Sportart auszuüben, landete der junge Kitzbüheler in den Armen von K.S.C.- Trainer Toni Ehrensperger. Dabei entdeckte David sofort die Liebe zum Biathlon.



Mittlerweile trainiert er bis zu fünf Mal die Woche. Im Vordergrund stehen dabei das Langlauftraining und die Atemtechnik am Schießstand. Mit einem Puls von 190 alle fünf Scheiben zu treffen, ist für David wohl die größte Herausforderung.



Großartige Erfolge in der Staffel

Im März 2023 konnte sich David zusammen mit seinen Staffelkollegen aus Tirol den Österreichischen Meistertitel sichern. Mit zwei Siegen im Sommer Tirol Cup, zeigte David, dass heuer besonders mit ihm zu rechnen sein wird. Der Fokus liegt dabei auch auf dem Austria Cup, an dem die besten Vertreter jedes Bundeslandes teilnehmen dürfen.



Außerdem ist David stolz, dass es mit Papa Konrad einen wahren Experten in der Familie gibt, der ihm seine fünf Skating Ski für jedes Rennen perfekt wachst.



Wenn David nicht gerade auf der Loipe zu finden ist, geht er zum Ausgleich sehr gerne fischen. Aktuell besucht er die Sport Mittelschule in Kitzbühel.



Die Einstellung und die Liebe zum Sport sind bei David deutlich spürbar. So wäre es nicht verwunderlich, wenn man ihn eines Tages bei einem Biathlon-Rennen im Fernsehen verfolgen könnte. Matthias Wieser