„Sport und Talk – Kitzbühel spezial“

Traditionell steht eine Woche vor den Hahnenkammrennen Sport und Talk ganz im Zeichen des wohl legendärsten Ski-Abfahrtsrennen überhaupt.

Kitzbühel | Christian Brugger und Streif-Streckenrekordhalter Fritz Strobl nehmen den Zuschauer mit auf eine „Runde über die Streif“. In der Bergstation der Hahnenkammbahn treffen die beiden auf aktuelle Helden des Downhillzirkus wie Aksel-Lund Svindal, Vorjahressieger Peter Fill oder den frischgebackenen Gröden-Sieger Max Franz.



Danach nimmt Fritz Strobl Moderator Christian Brugger mit auf die Streif und zeigt ihm, wo er unter anderem in der Mausefalle oder im Steilhang die Zeit für seine Rekordfahrt 1997 geholt hat.



Weiter unten auf der legendären Seidlalm warten Legenden wie Hansi Hinterseer und Stephan Eberharter auf die beiden Gastgeber und geben Einblicke in die Geburt des Skiweltcups in Kitzbühel vor über einem halben Jahrhundert und diskutieren ob Fritz Strobl oder Stephan Eberharter (Kitz Sieger 2002 & 2004) die perfekte Fahrt hingelegt hat.



Das Finale der Streif-Runde wird auf der Hausbergkante sein, wo Rennleiter Axel Naglich über die aktuelle Situation der Piste Aufschlüsse geben wird. Foto: GEPA



Gäste:

Talk aktuell – Bergstation Hahnenkammbahn

- Aksel-Lund Svindal (Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und Gesamtweltcupsieger)

- Peter Fill (Sieger Streif 2016 und amtierender Abfahrtsweltcup-Sieger)

- Max Franz (Sieger Gröden 2016)

- Matthias Mayer (Olympiasieger)



Talk Legenden – Seidlalm

- Hansi Hinterseer (Kitzbüheler Ski-Legende)

- Stephan Eberharter (Olympiasieger, 2-facher Gesamtweltcupsieger, 2-facher Streif-Sieger)

- Patrick Lang (Sohn von Weltcup Mitbegründer Serge Lang)



Weiteres:

- Dr. Michael Huber (Präsident Kitzbüheler Ski Club)

- Axel Naglich (Rennleiter Hahnenkamm-Rennen)