Spiel, Satz, Sieg für Tennistalent

Der junge Kirchdorfer Tennisspieler Jonas Küstür startete in der vergangenen Saison voll durch und konnte dabei zahlreiche Erfolge erzielen.



Oberndorf | Getreu seines Mottos „Glaub an dich“ ging er in die Tennissaison 2023 und konnte sich in der Klasse U 14 in der österreichweiten Rangliste vom 150. auf den 21. Rang nach vorne spielen. Dabei war er bei zahlreichen Ranglisten-Turnieren in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Oberösterreich und Kärnten erfolgreich.



Lange Liste mit zahlreichen Erfolgen

Die Liste der Erfolge von Jonas in der Saison 2023 ist lange:

– Tiroler Vizemeister Halle in Stans und Freiluft in Westendorf.

– Tiroler Vizemeister Freiluft in Westendorf im Doppel mit Partner Leon Focke aus Telfs.

– Kat2-Sieg in Bergheim, Mittersill, Masters Saalfelden und Bludenz.

– Kat2-Finals in Uderns, Vandans, Imst und Achensee.

– Kat2-Doppel-Finals in Vandans, Uderns, Imst und Achensee.

– Bezirksmeister U 15 in Fieberbrunn im Einzel und im Doppel allgemein in Westendorf mit Partner Alexander Aufschnaiter.



Aktuell ist Jonas die Nummer 2 in der Tiroler U14 und darf sich in der nächsten Saison mit der U18 in Österreich messen. Er freut sich schon riesig auf die neue Herausforderung und trainiert dafür drei bis vier Mal in der Woche.



Großer Dank an die Unterstützer

Großer Dank gilt folgenden Unterstützern: Kirchmair Alles Wohnen, Fila: Martin Hörl, Head: Florian Sickinger, Sparkasse Kitzbühel, Christoph Filzer, Trainer Raini Oberhofer, Turnierbetreuer Gerhard Kujal und Tennisclub Sparkasse Oberndorf.

Bild: Jonas mit seinen zahlreichen Pokalen und Medaillen aus der Saison 2023. Foto: Privat