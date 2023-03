Spannende Spiele im Pillerseetal

Die beliebten Winterspiele für Menschen mit Beeinträchtigungen mussten aufgrund der schlechten Wetterprognose vom Skigebiet Buchensteinwand ins Rettungszentrum Pillersee verlegt werden, die Stimmung war aber trotzdem großartig.



St. Ulrich | Fast 70 Teilnehmer der Lebenshilfe Tirol und der Diakonie aus vielen Tiroler Bezirken genossen einmal mehr die Winterspiele 2023 – heuer in der Light-Version, organisiert vom Verein IDUS (Integration durch Sport) rund um Obfrau Daniela Reich und ihrem Team. „Light“ umfasste anstelle von drei Bewerben (Riesentorlauf, Stockschießen, Langlaufen) nur das Stockschießen auf eine Zahlenreihe.



„Für das Langlaufen konnte keine klassische Spur an der Talstation gezogen werden und so entschieden wir uns für eine Verlegung der Winterspiele. Im Obergeschoss des Rettungszentrums waren die Fotobox, welche uns von Raiffeisen kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, und die Jakkolo Geschicklichkeitsspiele der Renner. Anschließend konnten im Untergeschoss die Siegerehrung und die Verpflegung im Trockenen stattfinden“, resümierte Obfrau Daniela Bucher.



Eröffnet wurden die Winterspiele „light“ mit einem gemeinsamen Countdown. Zur Freude der vielen eifrigen Teilnehmer sorgte Irene mit Musik für Stimmung. Nach dem Einschießen auf der Übungsbahn war dann auf der Bewerbsbahn volle Konzentration gefragt. Dort konnte so mancher Zehner bejubelt werden, und die Schützen wurden mit Applaus belohnt.

Auch heuer zählte der olympische Gedanke, einfach dabei zu sein, und die Teilnehmer genossen die gesellige Zusammenkunft.



Der Verein IDUS dankt besonders allen Sponsoren, Unterstützern und Freiwilligen und hofft, die Sommerspiele 2023 planmäßig veranstalten zu können. Roswitha Wörgötter

Bild: Ob auf Schnee oder Asphalt, Stockschießen macht immer Spaß. Foto: Wörgötter