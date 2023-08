Spannende Kunstlocation mit Vision

Von der ehemaligen Kitzbüheler Squash-Halle wird man in Zukunft noch häufiger hören – die aktuelle Ausstellung vier renommierter lokaler Künstler soll nur der Anfang sein.



Kitzbühel | In Fortsetzung des Ausstellungsprojektes „Arbeitstitel Kunstbühel“ 2021 im Museum Kitzbühel geben derzeit die vier Künstler Alexander Groiss, Wolfgang Capellari, Maximilian Bernhard und Matthias Bernhard im Maurachhof Einblick in ihre aktuellen Arbeiten. Schon seit 2017 nutzt Letzterer einen Teil der ehemaligen Squash-Halle als Atelier – der andere Teil wurde nun zu einer einzigartigen und ansprechenden Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche.



Künstler Maximilian Bernhard erzählt: „Es ist toll, dass es diese Location gibt und wir sie nutzen dürfen. Es kommt gut an bei den Leuten, so etwas gibt es in Kitzbühel in der Art noch nicht. Wolfgang Brunner war zum Beispiel auch gleich begeistert, er hat sich die Ausstellung angesehen und spontan angeboten, sie mit Musik zu füllen. So kommt eines das zum anderen.“ Engagiert und voller Begeisterung zeigt sich auch Hausherrin und Initiatorin Beate Obermoser, die auch schon ein Artist-in-Residence Programm mit dem Kulturamt in Innsbruck plant.



Kunstausstellung in einer ehemaligen Squash-Halle

„Diese Räume bieten sich einfach an. Mein Mann Andreas und ich haben das Atelier von Matthias als Basis genommen, die Freundschaft mit den Künstlern ist der Ursprung. Nun ist es immer größer geworden. Wir möchten etwas Natürliches, Einfaches, das passt auch hierher auf den Hof.“ Auch die Improvisation folgte dem, was Beate wichtig ist: „Die vier Musiker haben die vier Künstler hier perfekt gespiegelt – es gibt keine Konfrontationen, keiner stellt sich in den Vordergrund - es gibt nur gegenseitige, befruchtende Impulse.“



Das große Engagement, die außergewöhnliche und sehr stimmige Location lassen auf Vieles gespannt sein. Die nächste Gelegenheit, die äußerst sehenswerte Ausstellung, den Blick ins Atelier und eine Veranstaltung zu genießen, gibt es bei der szenischen Lesung „Yoga“ von Emmanuel Carrère mit Edith Gasteiger (Harfe) und Claudia Hamm am Samstag, 19. August, 19 Uhr, Maurachfeld 25, Kitzbühel.est

Bild 1: Improvisationsmusik von FMS (Free Music St. Johann) mit Cäsar Cechmann, Wolfgang Brunner, Ingrid Wegmayr und Bernard Embacher (von links).

Bild 2: Hausherrin und Initiatorin Beate Obermoser mit Künstlern Matthias Bernhard, Wolfgang Capellari, Maximilian Bernhard und Alexander Groiss (von links). Fotos: Standl