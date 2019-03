Spannende Duelle an der Wand

Wie jedes Jahr veranstaltete der ÖAV Kitzbühel und die Kletterhalle wieder zwei Kletterbewerbe. Mit an die 180 Teilnehmern aus Tirol und Salzburg war die Halle zum Bersten voll.



Kitzbühel | Das Publikum bekam am Samstag Duelle an der Speedwand in der Kletterhalle in Kitzbühel zu sehen, die an Spannung nicht zu überbieten waren. So manche Kopf-an-Kopf- Rennen wurden im Hundertstel-Bereich entschieden.



Am Vormittag hatten Kinder und Jugendliche aus dem Hobbybereich die Chance, sich im Wettkampf zu messen. Die Laufzeiten für die 11 Meter hohe und überhängende Route waren sensationell.



Am Nachmittag wurden die Tiroler Meisterschaften im Speedklettern für die Klassen U8- U14 ausgetragen. Die knappen Entscheidungen machten den Bewerb bis zur letzten Sekunde spannend.



Bei der Siegerehrung übergaben KVT Präsident Wolfgang Jehle gemeinsam mit Jonny Möllinger (1. Vorsitzender ÖAV Kitzbühel), TVB Präsidentin Signe Reisch und Gerhard Eilenberger (VBM Kitzbühel) die Preise an die strahlenden Kinder.



Die Sieger Hobbybewerb

S-Mini: Verhonik Marie, Kohn Jonas (beide ÖAV Kitzbühel);

Mini: Hauser Christina, Eder Thomas (beide ÖAV Hochfilzen);

Kinder: Haller Jana (ÖAV Kitzbühel), Mettler Fabio (ÖAV Waidring);

Schüler: Berner Lisa, Kronberger Moritz (ÖAV Kitzbühel);

Damen: Wörgetter Vanessa (ÖAV Wilder Kaiser), Stöckl Julian (ÖAV Wörgl).

Die Tiroler Meister

U12: Oblasser Flora (ÖAV Innsbruck), Unterberger Elias (ÖAV Hall);

U14: Wesely Flora (ÖAV Hall), Webhofer Valentin (ÖAV Innsbruck).



Das bewährte Team in der Kletterhalle Kitzbühel rund um Josy Aufschnaiter und Tom Gandler vom ÖAV Kitzbühel, dem KVT und der Kletterhalle, sorgten für einen spitzen Bewerb, was sich im großen Starterfeld widerspiegelte. Bei der Verpflegung unterstützten die Kletterkindermuttis mit hervorragenden Kuchen das Buffet.



Bild: Jede Sekunde zählte bei den Speedklettermeisterschaften. Foto: ÖAV Kitzbühel