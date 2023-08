Sommerfreude frei Haus geliefert

Am Dienstag, 1. August, durften wir der ersten Gewinnerin unseres Sommergewinnspieles ihre Preise überreichen.



Brixen | Rosa Hetzenauer aus Brixen empfing uns an diesem regnerischen Morgen, dazu passend überreichten wir gleich zusätzlich einen Anzeiger-Regenschirm.



Das Sommergewinnspiel läuft bis Ende August, Interessierte haben weiterhin die Chance, daran teilzunehmen. Dazu müssen sie lediglich – wie dies die erste Gewinnerin gemacht hat – ihre E-Mail-Adresse bekanntgeben (abo@kitzanzeiger.at), um in den Lostopf für ein weiteres Anzeiger-Sommerpaket zu gelangen. Dieses enthält einen bequemen Liegestuhl, eine schicke Kappe und eine Kiste köstliches Huber Bräu Bier.



Bedanken möchten wir uns bei Rosa Hetzenauer für Kaffee, Hollersaft und einen netten „Hoagascht“. Wir wünschen viel Freude mit dem Sommerpaket.



Also, nicht vergessen: Gebt eure E-Mail-Adresse bekannt und sichert euch die Chance auf ein weiteres Sommerpaket! Wir freuen uns darauf, schon bald den nächsten glücklichen Gewinner oder die nächste glückliche Gewinnerin zu beglückwünschen. Das Anzeiger Team

Bild: Rosa Hetzenauer mit Anzeiger-Abonnenten-Betreuerin Patricia Schift.