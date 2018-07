Sommerfeier der Naturtalente

Mit einem großen Sommerfest feierte der neue „Naturtalent“-Shop, der im April seine Pforten in Brixen öffnete, noch einmal richtig „Einstand“.



Brixen | Lokale Spezialitäten und wunderschönes Kunsthandwerk aus der Region – das gibt es beim „Naturtalent“ in Brixen. Die Lebenshilfe eröffnete den Dorfladen, um Menschen mit Behinderung aus dem Bezirk die Chance auf einen Arbeitsplatz in ihrer Nähe zu ermöglichen.



Insgesamt, sagt Einrichtungsleiter Matthias Leitner von der Lebenshilfe, seien 13 Klienten im Haus, bis zu fünf sind derzeit beim Geschäft mit dabei: „Wir sondieren gerade, wer sich am meisten dafür begeistert.“ Das Konzept bietet nicht nur einen Mehrwert für die Angestellten, auch die Kunden profitieren vom breiten Angebot: „Handwerk aus der Region, ergänzt durch Produkte aus der Lebenshilfe“, fasst Leitner zusammen.



Säfte, Käse, Wurst und Geschenksideen



Das Sortiment umfasst auch erlesene Spezialitäten: Naturbelassene Schafs- und Kuhmilchkäse, traditionelle Speck,- Wurstwaren, Nektare und Säfte, edle Weine, Obstbrände, usw. von heimischen Bauern und Produzenten. Vielfältige Geschenkideen runden das Angebot ab. Zusätzliches Service: Am Standort wird noch Paketdienst von dpd und Hermes abgewickelt.



Vergangene Woche feierten die Brixener Naturtalente ein großes Sommerfest: Viele Kunden, Nachbarn und Freunde waren gerne dabei.



Wer selbst einmal stöbern möchte: Der Dorfladen „Naturtalent“ liegt direkt an der Bundesstraße (Brixentalerstr. 11). Öffnungszeiten: Mo bis Do, 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 14 Uhr.

Elisabeth Galehr

Bild: Matthias, Franziska und Christoph präsentieren mit stolz die Waren im „Naturtalent“ in Brixen. Foto: Galehr