Sommer-Biathlon in Erpfendorf

Kaiserwetter und tolle Leistungen gab es beim Biathlon Tirol Milch-Sommer­cup, der vom SV Erpfendorf auf der Sportanlage am Lärchenhof mustergültig durchgeführt wurde.



Erpfendorf | 80 junge Sportlerinnen und Sportler zeigten bei diesem Sprintbewerb auf der Crosslaufstrecke und am Schießstand in den Klassen U8 bis U15 ihr Können. Bei der Siegerehrung dankte Wettkampfleiter Hans-Peter Krepper Martin Unterrainer für seine Unterstützung.



Biathlon-Talente überzeugten



In der U15-Eliteklasse setzten sich Paul Jennewein (Absam) und Lena Pinter (St. Jakob) durch und in der U14-Klasse siegten die beiden Talente vom Skiclub Seefeld Magnus Steiner und Anna-Lea Wolf.

Weitere Klassensieger – U13: Matti Pinter, St. Jakob und Luna Hoiss,Schwoich); U12: Samuel Egert, St. Jakob und Anna Hauser, Angerberg; U11: Elias Resch, Hochfilzen und Elisabeth Widmoser, St. Ulrich; U10: Sverre Hämmerle, Seefeld und Sophie Luchner, Angerberg; U9: Andreas Simair, St. Ulrich und Jana Grasberger, KSC; U8: Samuel Luchner, Angerberg und Hannah Danzl, Erpfendorf. gs

Bild: Die U15-Gewinnerinnen Lea Foidl (2./KSC), Lena Pinter (1./St. Jakob), Johanna Hlavka (3./Leutasch), Kajsa Hämmerle (4.) und Emely Denner (5.) mit Gratulanten beim Tirol Milch Biathlon-Sommercup am Lärchenhof. Foto: Schwaiger