Solos auf Dudelsack und am Schlagzeug

Verstärkt mit einigen Gastmusikern bescherte die Musikkapelle St. Jakob ihrem treuen Publikum am Pfingstsonntag im vollbesetzten Festsaal in Fieberbrunn einen beeindruckenden Konzertabend.



Fieberbrunn | Einen anspruchsvollen musikalischen Abend erlebten die Besucher des Frühjahrskonzert der Musikkapelle St. Jakob. Kapellmeister Josef Niedermoser landete mit seiner Musikauswahl einen Volltreffer, das Publikum war begeistert.



Auf die Eröffnungsfanfare „Vita pro Music“ folgte die Uraufführung einer anspruchsvollen Komposition von Ehrenkapellmeister Andreas Embacher. In die Ouvertüre „Der Bergläufer“ hat der früher erfolgreiche Läufer seine Erfahrungen einfließen lassen, die Melodienfolge spiegelt die Strapazen, den Erfolg und die Niederlagen eines Sportlers wider.



Für weitere musikalische Höhepunkte sorgten die Solisten Christoph Würtl auf dem Dudelsack mit „Highland Cathedral“ und Schlagzeuger Markus Leeb mit „Sparkling Drums“.



Neben traditioneller Blasmusik – Estudiantina Walzer, Abel Tasman Marsch, den Polkas „Freunde der Musik“ und „Im Krapfenwaldl“ – begeisterte auch das Udo-Jürgens-Medley und das lyrisch-ausdrucksvolle Werk „Novena Rhapsody for Band“. Gern gehörte Zugaben beendeten ein überaus gelungenes Frühjahrskonzert, moderiert von Andreas Embacher jun.



Ein gesellschaftlicher Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder – sechs Musikanten wurden für insgesamt 270 einsatzreiche Jahre ausgezeichnet. Sie prägten gemeinsam über Jahrzehnte die positive Entwicklung der Hauserer Musik mit. Vom Tiroler Blasmusikverband wurden Andreas Embacher für 60 Jahre und Johann Foidl für 50 Jahre geehrt. Eine interne Ehrung erhielten Martin Lechner und Simon Obwaller für 45 Jahre sowie Alexander Horngacher und Manfred Flatscher für 35 Jahre. rw

Bild: Die Musikkapelle St. Jakob beschloss den Reigen der Frühjahrskonzerte des Musikbezirks St. Johann mit einem fulminanten Auftritt. Foto: Wörgötter