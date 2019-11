So klingt es in der Mongolei

Eine musikalische Fernreise verspricht das Sensationskonzert des Ensembles „Huun-Huur-Tu“ am Samstag, 16. November, ab 20 Uhr in der Alten Gerberei. Das aus Tuva in der nördlichen Mongolei stammende Quartett beehrt St. Johann mit seinem einzigen Österreich-Auftritt.



St. Johann | Tuvinischer Kehlkopf- und Obertongesang ist eine der faszinierendsten Vokaltechniken der Welt, und Huun-Huur-Tu beherrschen seine verschiedenen Spielarten meisterhaft.

Bis zu drei Melodien gleichzeitig

Unüberhörbar gibt es einen rituellen Charakter in dieser Musik, aber allen meditativen Tendenzen stellen Huun-Huur-Tu eine stark rhythmische Ausrichtung gegenüber. Zutiefst geheimnisvoll bleibt dieser faszinierende Obertongesang, der bis zu drei Melodien gleichzeitig erklingen lassen kann. Traditionell wurde tuvinische Musik meist von Solisten vorgetragen und Musiker spezialisierten sich auf ein bestimmtes Genre oder einen Stil. Diese Genres und Stile wiederum haben ihren Ursprung in bestimmten sozialen Anlässen. Huun-Huur-Tu´s eklektische Aufführungen alter Lieder und Melodien als Gruppe und begleitet von Instrumenten bewegen sich so zwischen allen Elementen tuvinischen Musiklebens. Für westliche Ohren klingen sie faszinierend, fremdartig, aber gleichzeitig zeitgenössisch und modern.

Mit Konzertreisen weltweit unterwegs

Konzertreisen führen sie seit mehr als 20 Jahren mehrfach um die Welt. Gemeinsame Projekte mit The Bulgarian Voices Angelite oder dem Moscow Art Trio führten sie in die größten Konzerthäuser der Welt. Auch ein Hornbach Werbespot nutzte 2015 die Musik von Huun-Huur-Tu. Aktuell entdeckt ein neues und junges Publikum diese faszinierende Gruppe.

Das Konzert ist eine Veranstaltung des Musikschul-Unterstützungs-Vereins St. Johann. Info bzw. Kartenreservierung: Tel. 05352/6900-852 oder info@muku.at

Das Vokalensemble „Huun-Huur-Tu“ stammt aus der Nordmongolei. Die vier Musiker gastieren mit Obertongesang in St. Johann. Foto: Jaro Medien