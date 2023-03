Skiunfall mit Suchaktion in Itter

Itter | Am 4. März hielt sich ein 69-jähriger deutscher Staatsbürger zum Schifahren im Bereich der Bergbahnen Itter auf. Gegen 20.26 Uhr setzte er seine Lebensgefährtin in Nürnberg in Kenntnis und teilte mit, dass er auf der Abfahrt gestützt sei und sich in der Folge in unwegsames Gelände verfahren habe und orientierungslos und sehr schwach sei.

Über ein Mitglied der Reisegruppe, der der Mann angehörte, wurde in der Folge die Rettungskette in Gang gesetzt und eine Suchaktion (Bergrettung Hopfgarten und Scheffau mit cirka 30 Mann) gestartet. Der Mann konnte schließlich gegen 24 Uhr mit Verletzungen unbestimmten Grades und unterkühlt aufgefunden und geborgen werden und musste von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden.

PI Wörgl - Telefonnummer: 059133 / 7221