Skiunfall in Westendorf

Westendorf | Am 6. März, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger niederländischer Skifahrer in Westendorf im Schigebiet Wilder Kaiser am Salvenberg auf der Abfahrt Foisching. Dabei geriet er über den Pistenrand hinaus, kollidierte mit einer Schneestange und kam in einem Graben zu liegen. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.

