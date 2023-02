Skikollision in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Am 21.02.2023, gegen 10.00 Uhr fuhr ein 77-jähriger Österreicher mit seinen Skiern im Skigebiet „Skicircus Saalbach – Hinterglemm – Leogang – Fieberbrunn“ von der Bergstation „TirolS II“ auf der Piste „Rote 125“ in Richtung Fieberbrunn ab. Dabei wurde der Mann seinen Angaben zufolge im Bereich des ersten Steilhanges auf einer Seehöhe von etwa 1.550 Metern von einem anderen Schifahrer von hinten gerammt und kam schwer zu Sturz.

Der bisher unbekannte Schifahrer blieb nach der Kollision nicht am Unfallort und setzte seine Abfahrt fort. Durch den Zusammenstoß zog sich der 77-Jährige laut Erstdiagnose Rippenbrüche sowie eine Hüftverletzung zu und wurde in weiterer Folge in das Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert, wo er in stationärer Behandlung aufgenommen werden musste. Laut den bisherigen Erhebungen hatte es sich beim Zweitbeteiligten Skifahrer um einen eher korpulenten Mann mit blauer Windjacke gehandelt.

Zeugen oder Auskunftspersonen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erpfendorf (+43 59133 7201) zu melden.

PI Erpfendorf - Tel.: 059133 7201