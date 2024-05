Ski-Talente strahlten um die Wette

Einmal Manuel Feller persönlich die Hand schütteln – das lassen sich die heimischen Skitalente nicht entgehen.



Fieberbrunn | Der Festsaal in Fieberbrunn platzte anlässlich der Gesamtsieger-Ehrung des Raiffeisen Bezirks-Cups 2023/24 aus allen Nähten. Keines der rund 150 zu ehrenden Skitalente wollte sich diese Feier entgehen lassen. Bekamen sie die Auszeichnung doch von einem ihrer ganz großen Idole überreicht. Manuel Feller ließ es sich nicht nehmen, den Skinachwuchs in seinem Heimatbezirk persönlich zu gratulieren. Moderiert von Stefan Steinacher und im Beisein zahlreicher prominenter Vertreter aus Sport, Wirtschaft und Politik wurden die besten zehn Athleten jeder Klasse geehrt.



Insgesamt 13 Rennen in den Kategorien Kinder, Schüler und Jugend mit teilweise bis zu 200 Teilnehmern wurden diese Saison ausgetragen. In keinem anderen Tiroler Bezirk standen mehr Kinder am Start.



Die Sieger der einzelnen Klassen

Kinder bis 8 Jahre: Lara Danzl (SC Jochberg) und Leopold Neumann.

Kinder bis 9 Jahre: Sofia Schulz (SK Hopfgarten) und Jakob Schmid (SC Brixen).

Kinder bis 10 Jahre: Tereza Hejkrlikova (SC Jochberg) und Vincent Walch (SC St. Johann).

Kinder bis 11 Jahre: Anna Rogl (SC Itter) und Samy Hagenaars (SC Brixen).

Kinder bis 12 Jahre: Rosa Schott (SC St. Johann) und Philipp Sandbichler (SK Hopfgarten).

Schüler bis 14 Jahre: Rosa Bodner (K.S.C.) und Maximilian Huber (K.S.C.).

Schüler bis 16 Jahre: Ella Dickson-Turner (SC Westendorf) und Dominik Zimmermann (K.S.C.). Jugend bis 18 Jahre: Romy Rieser (SC Brixen) und Ioan Bialas (SC St. Johann).

Jugend bis 21 Jahre: Zoe Zass (SC Westendorf). sh

Bild: Die besten Ski-Talente des Bezirks auf einem Foto vereint: Bei der Bezirks-Ehrung wurden sie für ihre Erfolge im vergangenen Winter geehrt. Mit dabei waren unter anderem auch Bezirksreferent Josef Hirzinger (2.v.l.), Slalom-Weltcupsieger Manuel Feller (3.v.l.) und Florian Phleps (1.v.r.), ÖSV Koordinator der Ski WM 2024. Foto: Lanzinger