Sexuelle Belästigung in Fieberbrunn

Fieberbrunn | Ein 22-jähriger Mann (Staatsangehörigkeit Burundi) ist verdächtig am 3. und 4. Mai 2023 in Fieberbrunn mehrere Mädchen und eine Frau sexuell belästigt zu haben. Dabei habe er am 3. Mai 2023 gegen 17:00 Uhr gegenüber mehreren jungen Mädchen entsprechend unsittlich artikuliert und gestikuliert, worauf die Mädchen umgehend mit ihren Fahrrädern die Örtlichkeit verließen.

Einige Zeit später habe er versucht eine Frau unsittlich zu berühren, was durch diese jedoch verhindert werden konnte. Am 4. Mai 2023 gegen 17:15 Uhr berührte der 22-Jährige derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Bereich der Achenpromenade in Fieberbrunn ein unmündiges Mädchen unsittlich und küsste dieses. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und verständigte die Polizei. Eine Streife der PI Fieberbrunn konnte den, offensichtlich alkoholisierten, Verdächtigen schließlich am Vorfallsort antreffen und festnehmen.

Da die beiden Vorfälle vom 3. Mai 2023 erst im Zuge weiterer Erhebungen bekannt wurden, werden allfällige weitere Opfer ersucht sich mit der PI Fieberbrunn, 059133/7202, in Verbindung zu setzen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde der 22-Jährige am 5. Mai 2023 in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

PI Fieberbrunn - Tel. 059133 / 7202