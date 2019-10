Servus an alle Vereine

Vereine aufgepasst: Wer seine Termine noch in den Winterausgaben des Servus-Gästemagazins Kitzbühel bzw. St. Johann unterbringen will, darf sie uns gerne zuschicken, wir veröffentlichen sie kostenlos. Redaktionsschluss ist am Donnerstag, 10. Oktober.

E-Mail: stjohann@servusgaesteinfo.at bzw. kitz@servusgaesteinfo.at