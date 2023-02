Seltene Verleihung Florianiplakette

Mit 78 Aktiven, 26 Reservisten und zwölf Jugendmitgliedern zählt die Feuerwehr Kirchberg zu den stärksten und schlagkräftigsten Wehren im Bezirk Kitzbühel. Im Rahmen der Vollversammlung wurde Kommandant Christoph Schipflinger wieder gewählt, neu im Ausschuss ist Alexander Messner als Vize-Kommandant.

Kirchberg | Vergangenen Freitag stand in Kirchberg die Vollversammlung der Feuerwehr auf dem Programm. Kommandant Christoph Schipflinger legte seinen Kameraden einen umfassenden Leistungsbericht vor. In der Einsatzstatistik 2022 finden sich 81 teils schwierige Einsätze (9 Brandeinsätze, 32 Technische Einsätze, 39 Fehlalarme, eine Brandsicherheitswache). 1.243 Mitglieder waren 1.020 Stunden im Einsatz „Gegenüber 2021 haben sich die Fehlalarme verdreifacht, ausgelöst durch unzureichend gewartete Brandmeldeanlagen, Unkenntnis von Bedienungspersonal oder Sabotage. Neben der rigorosen Verrechnung dieser unnötigen Einsätze, bedarf es einer erhöhten Aufklärung der Betreiber von Brandmeldeanlagen“, betont der Kommandant.



Im Ausbildungsbereich absolvierten die Mitglieder 64 unterschiedlichste Übungen/Schulungen im Ausmaß von 1.809 Ausbildungsstunden. Zudem absolvierten 27 Mitglieder 17 verschiedene Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, des Bezirksverbandes und dem Tunnelübungszentrum in Erzberg. „Besonderes Lob gebührt unseren Kraftfahrern und Maschinisten für die laufende Instandhaltung und Wartung unserer Einsatzfahrzeuge.“

Ereignisreich verlief das Jahr 2022 auch für die Kirchberger Feuerwehrjugend. Jugendbetreuer Stefan Hirzinger dankte seinen Helfern. Florian Maska und Florian Kreutner informierten über die umfangreichen Tätigkeiten. Die zehn männlichen und zwei weiblichen Jugendmitglieder leisteten 799 Stunden. Der Wissenstest 2022 wurde mit Bravour bestanden.

Außergewöhnliche Wertschätzung

Auf Antrag der Feuerwehr Kirchberg wurde Bürgermeister Helmut Berger mit der Florianiplakette in Silber ausgezeichnet. Die Ehrung des Österr. Bundesfeuerwehrverbandes wird Personen verliehen, die das Feuerwehrwesen in besonderer Weise fördern und keiner uniformtragenden Organisationen angehören. „Ich freue mich über die Auszeichnung, sie gebührt auch allen Gemeindemandataren und Entscheidungsträgern hinsichtlich moderner Ausstattung unserer Feuerwehr“, dankte Bgm. Berger.

Ehrungen und Beförderungen

Stefan Ortmann und Hannes Schiessl wurden für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt, Andreas Astl für 40 Jahre und Kaspar Oberhauser für 70 Jahre. Die Ehrungen des Bezirksverbandes für verdiente Kommandomitglieder überreichte BFI Bernhard Geisler. Das Verdienstzeichen in Bronze wurde Peter Horngacher verliehen, das Silberne erhielt Christoph Hechenberger und Christoph Schipflinger das Goldene.



Kommandant Christoph Schipflinger stellte sich nach vielen Gesprächen erneut der Wiederwahl, ebenso Kassier Peter Horngacher und Schriftführer Alexander Ronacher. Vize-Kommandant Christoph Hechenberger stand nicht mehr zur Verfügung, diese Funktion übernimmt künftig Alexander Messner. Unisono dankten die Kommandomitglieder für das überwältigende Vertrauen und bekräftigten „gemeinsam werden wir unser Bestes geben!“

Neben dem Regelbetrieb wartet heuer mit dem Um- und Anbau des Gerätehauses einiges an Arbeit und Eigenleistung auf die Feuerwehrmitglieder. Die Planungen laufen auf Hochtouren, der Baubeginn sollte im Oktober 2023 erfolgen. Roswitha Wörgötter

Bilder: 1) Bezirksinspektor Bernhard Geisler (re.), Abschnittskommandant Alexander Bachler (2.v.re.) und Bürgermeister Helmut Berger (2.v.l.) mit den Beförderten und Geehrten der Feuerwehr Kirchberg.

2) Äußerst seltene Verleihung der Florianiplakette: KDT Christoph Schipflinger, Bezirksinspektor Bernhard Geisler, Bürgermeister Helmut Berger, KDT-Stv. Christoph Hechenberger und Abschnitts-KDT Alexander Bachler (von links). Fotos: Wörgötter