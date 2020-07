Sechste Verlosung wir(t)schaffenes.at

Bezirk | Die fünfte Ziehung zur Aktion "wir(t)schaffenes" wurde heute, 13. Juli 2020 durch unseren Moderator Markus Ehrensperger und den beiden Vertretern aus Kössen, Vorstand Hans Knoll von "Griaß di" und Carina Berger Ortsmarketing "Kössen gemeinsam mehr" durchgeführt. 23 Glückliche bekommen ihren Gewinn bis zu EUR 250,- refundiert. Gesamtsumme auch diese Woche wieder EUR 1.750,-.



Wir freuen uns über diese großartige Resonanz, diese Woche wieder weit über 500 Einsendungen. Derzeit stehen wir bei den eingereichten Bons bei einer Summe über 420.000,- EUR!! Wir hoffen auch in den weiteren Wochen auf viele TeilnehmerInnen. Regional kaufen ist für uns alle ein Gewinn!! Alle GewinnerInnen findest du im Video oder kurz und knapp am Donnerstag in der kommenden Printausgabe des Kitzbüheler Anzeigers. #wirtschaffenes #iwmb #kitzanzeiger #regionalistgenial #wko #eu #sparkasse

