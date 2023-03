Schwerer Schiunfall in Kirchberg

Kirchberg | Am 10.03.2023, um 10.35 Uhr, fuhr eine 25-jährige Niederländerin in Kirchberg im Skigebiet Kitz Ski in einer Skischulgruppe auf der blauen Piste Nr. 18 (Sonnenrast) talwärts. Eine 24-jährige Österreicherin fuhr als Skilehrerin voraus. Die Niederländerin verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über ihre Skier, geriet in Schussfahrt über den rechten Pistenrand hinaus und blieb ca. 5 Meter unterhalb des Pistenrandes zwischen zwei Bäumen liegen. Die 25-Jährige war nicht ansprechbar und nicht bei Bewusstsein. Mit schweren Verletzungen wurde sie in die Klinik Innsbruck geflogen.

