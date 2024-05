Schweiger übernimmt den Vorsitz

Ein neues Kapitel beginnt für die Volkspartei in Kirchberg: Peter Schweiger tritt die Nachfolge von Matthias Gröderer als Gemeindeparteiobmann an.



Kirchberg | „Neuwahlen bei der ÖVP Kirchberg – der bisherige Ortsobmann Matthias Gröderer legte aufgrund beruflicher Herausforderungen sein Amt nieder. Ihm folgt Peter Schweiger, der die Kirchberger Schwarzen bereits in die Gemeinderatswahl führte.



„Es freut mich, das Vertrauen der Mitglieder in Kirchberg zu erhalten und ich stehe voller Engagement bereit, um unsere Gemeinde weiter voranzubringen“, betont der Neo-Gemeindeparteiobmann. Dass Patricia Schermer, die in der Landespartei als neue Geschäftsführerin der jungen VP fungiert, sich im Ort als Stellvertreterin zur Verfügung stellt, sei überdies ein besonderer Grund zur Freude.



Es sei von grundlegender Bedeutung, dass Menschen vor Ort Verantwortung übernehmen und sich in ihren Gemeinden engagieren, so VP-Bezirksobmann LA Peter Seiwald. „Nur so können wir sicherstellen, dass die Bedürfnisse und Anliegen unserer Bürger gehört und umgesetzt werden. Auf Landesebene setzen wir uns dafür ein, die Lebensqualität in unserem Bezirk zu verbessern“, verspricht der Landtagsabgeordnete. KA

Bild: LA Peter Seiwald, Vize-Bgm. Manuel Pichler, der neue Ortsobmann Peter Schweiger, LA Kathrin Brugger und NR Josef Hechenberger (v.l.). Foto: VP