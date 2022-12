Schulen rücken zusammen

Die Sportmittelschule/Mittelschule Kitzbühel entwickelt ständig ihre pädagogischen Konzepte weiter und verbessert die Lehrqualität.



Kitzbühel | Zu diesen Entwicklungen gehört auch, ein wenig über den eigenen Tellerrand zu sehen und sich Impulse von außerhalb zu holen. Um dies zu gewährleisten, arbeitet die MS Kitzbühel mit anderen Bildungseinrichtungen zusammen. Und zwar mit der MS Toblach in Südtirol und der MS Sillian in Osttirol.

Zusammenarbeit auch unter Schülern

Diese Dreierschulpartnerschaft findet nicht nur auf Lehrer- sondern auch auf Schülerebene statt. Um ein sinnvolles Zusammenwirken zu ermöglichen, gab es kürzlich in Sillian ein Treffen der Lehrkräfte. Nach einem musikalisch umrahmten Impulsvortrag des renommierten Prof. Claas Triebel zum Thema Kompetenzen und Veränderungen der Arbeitswelt, besprachen sich die Lehrenden in Fachgruppen, um Konzepte zur schulübergreifenden Interaktion auszuarbeiten.



Zur Einbindung der Schüler wurden Ideen gesammelt, von denen bereits manche umgesetzt wurden. Ein Beispiel für eine geglückte Zusammenarbeit ist das Literaturprojekt der Sportmittelschule/Mittelschue Kitzbühel mit der Bildungseinrichtung in Sillian, welches bereits konkrete Ergebnisse in Form einer erfolgreichen Publikation zeigte. Natürlich ist es eine enorme Motivation, auch für die Kinder, wenn sie konkrete Ergebnisse ihres Wirkens sehen.



Diese Zusammenarbeit soll nun auf die Bereiche Sprache (Englisch/Italienisch), Sport und kreatives Schaffen sowie die Musikerziehung ausgeweitet werden. Von Brieffreundschaften mit italienischsprachigen Kindern bis zum gemeinsamen Musizieren gibt es eine breite Palette an möglichen Kooperationen, von denen alle Schulen profitieren.

Bild: Lehrpersonen der MS Kitzbühel, Sillian und Toblach bei der Auftaktveranstaltung in Sillian. Foto: MS Kitzbühel