Schüler erlaufen stolze 34.527 Euro

Zwei Stunden laufen für die, die es nicht können - unter diesem Motto gaben die Schüler des Gymnasiums St. Johann alles und stellten großes soziales Engagement unter Beweis.



St. Johann | Nach fünf Jahren Pause fand in der letzten Schulwoche zum dritten Mal ein Benefizlauf des Gymnasiums St. Johann statt. Ziel war es, in zwei Stunden möglichst viele Runden zu laufen und damit Spendengelder zu sammeln. Soziales Engagement zählt zu den großen Anliegen der Schule und das wurde an diesem Tag im Ortszentrum von St. Johann einmal mehr bewiesen. Denn gemeinsam gelang es den Läufern und Walkern, insgesamt 34.527 Euro zu sammeln. In diesem Jahr kommt die Spende den Vereinen „Schritt für Schritt – Verein zur Förderung behinderter Kinder“ und „Arche Herzensbrücken“ sowie weiteren Schulprojekten zugute.



Beim Lauf selbst ging es nicht um die Geschwindigkeit oder eine vorgeschriebene Mindestlaufzeit, sondern nur um die in den zwei Stunden zurückgelegte Gesamtstrecke. Schon im Vorfeld suchten sich die Schüler einen oder mehrere persönliche Sponsoren, die einen beliebigen Betrag pro gelaufenem Kilometer oder einen Fixbetrag spendeten. Es galt das Motto „Jede Spende ist freiwillig und willkommen“.



„Mit‘nond“ etwas bewegen

In St. Johann sorgten die Schüler mit ihrer Veranstaltung an diesem Tag für eine ganz besondere Stimmung. Auch viele Eltern, Lehrer und Schulkollegen machten mit und waren für die verschiedenen Labe- und Kontrollstationen sowie das musikalische Rahmenprogramm und die Auswertung des Laufevents zuständig.



Während einige die Strecke gemütlich bewältigten, starteten andere mit großen Zielen und hatten beispielsweise auch den Schulrekord im Visier. Mit 15 Runden erlief Gabreel Afify die beste Zeit des Tages, Manon Trockenbacher entschied mit zwölf Runden die Schülerinnen-Wertung für sich und die 2a konnte sich in der Klassenwertung durchsetzen.



„Eine Veranstaltung wie der Benefizlauf ermöglicht ein Gemeinschaftsgefühl und zeigt den Jugendlichen, dass jeder einen Beitrag leisten kann. So wird deutlich, dass das „Mit’nond“ – im heurigen Jahr das Schulmotto – gerade in wirtschaftlich schwierigen und politisch konfliktreichen Zeiten immer etwas bewegen kann“, so das abschließende Resüme von Lehrerin Judith Widschwendter. KA/sh

Bild: Direkt im Ortszentrum von St. Johann fiel der Startschuss für den diesjährigen Benefizlauf, an dem zahlreiche Schüler des Gymnasiums teilnahmen und neben tollen Leistungen auch für gute Stimmung im Ort sorgten. Foto: Peter Pitterl