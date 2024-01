Schüler bewiesen Sportsgeist

Am Sonntag fanden am Fieberbrunner Doischberg zwei Rennen im Rahmen der Raiffeisen Bezirkscup Schüler Klasse statt.



Fieberbrunn | Trotz winterlicher Bedingungen und Neuschnee konnten die Organisatoren die Pisten in Top-Zustand bringen, was zu beeindruckenden Leistungen der 94 teilnehmenden Athleten führte. Die jungen Talente bewiesen nicht nur technisches Geschick, sondern auch eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Schneebedingungen. Die Schüler präsentierten Top-Zeiten und zeigten in beiden Rennen Sportsgeist und Durchhaltevermögen.



Klassensieger 1. Riesenslalom: Rosa Bodner (K.S.C.), Josefa Wallner (SC Fieberbrunn), Viktoria Grüner (SC Kirchberg), Zoe Zass (SC Westendorf), Maximilian Huber (K.S.C.), Dominik Zimmermann (K.S.C.), Ioan Bialas (SC St. Johann).

Klassensieger 2. Riesenslalom: Rosa Bodner (K.S.C.), Josefa Wallner (SC Fieberbrunn), Sanja Seisenbacher (SC St. Johann), Zoe Zass (SC Westendorf), Maximilian Huber (K.S.C.), Hannes Hirzinger (SC Kirchberg), Ioan Bialas (SC St. Johann).

Bild: Die Klassensieger des Raiffeisen Bezirkscup der Schüler meisterten die beiden Riesentorläufe trotz der herausfordernden Pistenverhältnisse ohne Probleme. Foto: Tiroler Skiverband