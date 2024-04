Schlusspfiff für Kabarett-Urgesteine

Standing Ovations für zwei Ausnahme-Könner ihres Genres: Auf ihrer Bühnenabschiedstour legten die steirischen Kabarettisten Winfried Vollmann und Fritz Schicho alias „Gloggi & Schicho“ einen Stopp in Fieberbrunn ein.



Fieberbrunn | Da die verschwägerten Steirer in der Vergangenheit mehrmals als Kabarett Gimpel in Fieberbrunn begeistert hatten, ist es dem Kulturausschuss der Marktgemeinde gelungen, die gesamte Schicho-Familie für einen letzten gemeinsamen Auftritt nach Fieberbrunn zu holen. Bevor Gloggi & Schicho loslegten, begrüßte Wolfgang Schwaiger, früher selbst Mitglied der Kabarett-Gruppe „Die Maultaschen“, die Kabarettisten als „alte Freunde“ und wünschte dem Publikum gute Unterhaltung mit der großen Gimpel-Familie.



So sorgten auch die ehemaligen „Dornrosen“, Schichos Töchter Katharina, Christine und Veronika sowie Sohn Dominik, im Festsaal für einen hochkarätigen Konzertabend mit einer Vielzahl an Eigenkompositionen und leidenschaftlichen Darbietungen.



„Es ist ein sehr emotionaler Abend, wir danken dem Veranstalter und den Fieberbrunner Freunden“ , betonten Gloggi & Schicho, um dann auf ihre bewegte Karriere zurückzublicken. Sie bilanzierten in 45 Jahren tausende Auftritte, Hotelübernachtungen, Probentage und interessante Begegnungen. Sie sprachen wortgewaltig und musikalisch verpackt Alltags- und gesellschaftspolitische Themen an, glänzten mit gegenseitigen Sticheleien und boten authentisches Musik-Kabarett der Extraklasse. Grandioser Höhepunkt war die neue, von Gloggi & Schicho zusammengewürfelte, Europa-Hymne mit Ohrwürmen aus allen Mitgliedsstaaten. rw

Bild: Gloggi & Schicho mit der Familie. Foto: Neumayer