Schlögl zieht‘s nach Bayern

Ihren neuen Wirkungskreis hat Brigitte Schlögl, ehemalige Direktorin von Kitzbühel Tourismus, bald in Bayern. Gemeinsam mit Peter Nagel (Tourismusdirektor Garmisch Partenkirchen) wird sie die Doppelspitze von Berchtesgadener Land Tourismus bilden.



Kitzbühel, Bad Reichenhall | Mit Brigitte Schlögl und Peter Nagel übernehmen zwei erfahrene Touristiker und Strategen die Geschicke der neu aufgesetzten Marken Berchtesgaden und Bad Reichenhall. Die beiden Geschäftsführer werden gleichberechtigt an der Spitze der BGLTneu stehen. Brigitte Schlögl übernimmt zudem die Position des Stadtmarketings Bad Reichenhall. Mit der Neubesetzung wurde der gesamte Markenprozess sowie die Neustrukturierung fortgesetzt. Mit 1. April wird Brigitte Schlögl ihre Aufgabe in Bad Reichenhall beginnen.



Doppelspitze in Kitzbühel



Bei Kitzbühel Tourismus wird die Stelle des Geschäftsführers im Jänner ausgeschrieben. Die genaue Vorgangsweise wird Präsidentin Signe Reisch noch mit dem Vorstand klären. Bis zur Neubesetzung wird Kitzbühel Tourismus von Burgi Leithner (Controlling und Mitarbeiter) und Dr. Viktoria Veider (Marketing und Presse) geführt. „Die beiden sind für ihre Aufgabe qualifiziert“, sagt Signe Reisch. Elisabeth M. Pöll