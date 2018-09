Schlamassel geht ins Finale

Der Theatersommer beim „Rettenstein-Theater“ geht in die Endphase mit dem Stück „Quadratratschn-Schlamassel“.

Kirchberg | Zwei Mal noch bringt das „Rettenstein-Theater“ Kirchberg ihr spritziges und lustiges Stück unter der Regie von Christine Pöll auf die Bühne. Die beiden letzten Vorstellungen finden jeweils am Mittwoch, 5. und 12. September, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr in der arena365 in Kirchberg. Kartenvorverkauf: Reisebüro Kirchberg und Tourismusbüro Kirchberg. Foto: Rettenstein Theater