Schiunfall in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 13. Dezember 2022 gegen 11:20 Uhr fuhr ein 74-jähriger Österreicher vom Gipfel der „Hohen Salve“ über der schwarzen Piste 42a talwärts. Im letzten Bereich des Steilhanges dürfte der Österreicher nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen und in weiterer Folge mehrere Meter über die Piste talwärts gerutscht sein bevor er gegen eine Pistenabsperrung prallte. Der Mann wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Notarzthubschraubers versorgt und anschließend in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Durch den Unfall erlitt der 74-Jährige schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers.

