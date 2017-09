Schider wieder souverän

Die Rennen auf die Buchensteinwand standen am Wochenende auf dem Programm. Trotz schlechten Wetters gingen 58 Athleten an den Start.



St. Ulrich | Strömender Regen dominierte heuer das Rennen auf die Buchensteinwand. Trotzdem konnten die Organisatoren vom ARBÖ Pillerseetalbiker Intersport Günther den Bewerb für Mountainbiker und Läufer in gewohnter Manier durchführen. Die widrigen äußeren Bedingungen konnten aber die 27 hartgesottenen Bikerinnen und Biker sowie 21 Läuferinnen und Läufer nicht abschrecken. Das Starterfeld war zwar klein, jedoch unterstrichen die guten Leistungen der Teilnehmer die hohe Qualität des Bewerbes.



Bei den Mountainbikern holte sich wieder Martin Schider vom Team RC Martins Bikeshop Unken den Tagessieg. Er benötigte für die 6,5 Kilometer lange Strecke 26,12 Minuten. Bei den Damen ging der Sieg an Ulli Exenberger vom Team Smart Biker Bramberg mit einer Zeit von 33,55 Minuten.



Bei den Läufern war Martin Leitner (BMK Jettenberg) mit einer Zeit von 31,08 Minuten der Schnellste. Bei den Damen war Jacqueline Brandl (Böhmler Einrichtungshaus) mit 43,21 Minuten die Schnellste.



Clubmeistertitel wurden vergeben



Im Rahmen der Buchensteinwandrennen wurden auch die Clubmeisterschaften des ARBÖ Pillerseetalbiker Intersport Günther ausgetragen. Bei den Bikern ging der Sieg an Andreas Erber. Bei den Läufern setzte sich Toni Schwenter vor Simon Lodewyjks und Sigi Brunner durch. Bei den Damen holte sich Deborah Rudolf den Titel.



Bei der Siegerehrung wurde wieder ein Mountainbike verlost. Der glückliche Gewinner ist Dominik Kröll.



Ergebnisse

Biker: Hobby: 1. Johann Schwenter, Edelschmiede, 2.Leo Waltl, Opa von Joel. Jugend: 1. Deborah Rudolf, Pillerseebiker. Allg. Kl. w: 1. Isabell Bichler, Achendammrunners. AKI w: Ulli Exenberger, Bramberg. Jugend m: Nico Daxer, Saalfelden. Allg. Kl. m: 1. Christian Schmitt, IQ-sports.eu; 2. Johann Eder, Alte Post Power; 3. Roland Brandl, eldorado Bike Team; AKI m: 1. Martin Schider, Martins Bikeshop Unken; 2. Mike Weicker, Praxis Dr. Lechner; 3. Peter Krennwallner, Pillerseetalbiker. AKII m: 1. Simon Lodewijks, 2. Siegfried Brunner, 3. Georg Obwaller, alle Pillerseetalbiker. AKIII m: 1. Ferdinand Kraller, Team Maloya; 2. Martin Laiminger, 3. Sepp Simair, beide Pillerseetalbiker.



Läufer: Allg. Kl. w: 1. Jacqueline Brandl, Böhmler Einrichtungshaus; 2. Anja Gruber, Bramberg. Jugend m: 1. Alexander Bindhammer, LRL Sölllandl. Allg. Kl. m: 1. Martin Leitner, 2. Georg Steinbacher, beide Team BMK Jettenberg; 3. Josef Niederberger, Loferer Renntiere. AKI m: 1. Günther Schernthaner, Saalfelden; 2. Manfred Knaubert, LRL Sölllandl; 3. Christian Wimmer, SC Lofer. AKII m: 1. Günther Gruber, Bramberg; 2. Martin Bichler, Achendammrunners, 3. Peter Seisl, St. Ulrich.

poe, Foto: Intersport Günther