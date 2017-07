Schätze aus dem Alten Kitzbühel

Kitzbühel | Den alten Lebensgrundlagen Kitzbühels widmet sich das Museum Kitzbühel im Sommer 2017 mit der Schau „Schätze aus dem Alten Kitzbühel“.



Das Museum Kitzbühel lädt zur neuen Schau: Exponate aus der Welt der Landwirtschaft, des Handels und Handwerks sowie des Bergbaus präsentieren eine Gesellschaft, die sich im Mittelalter formiert hat und in ihren Grundzügen bis weit ins 19. Jahrhundert hinein bestehen blieb. Ergänzend zu den im Museum präsentierten „Schätzen“, zu denen Gegenstände des täglichen Bedarfs, wie Butterfasseln oder Krautstössln ebenso zählen, wie etwa die auf kunsthandwerklich höchstem Niveau hergestellte Zunftstange der Weißgerber, werden Themenführungen durch die Stadt angeboten. Die erste dieser Führungen findet am 21. Juli um 17 Uhr statt und ist dem Handel und Handwerk gewidmet. Ausgehend von der Schau im Museum führt der Weg über die Bichlstraße und dem Alten Gewerbegebiet im Gries zum „Ladei“ in der Wegscheidgasse, das zu diesem Anlass geöffnet sein wird.



Übersicht Führungen zur Ausstellung

21. Juli, 17 Uhr: „Handel und Handwerk im Alten Kitzbühel“, 18. August, 17 Uhr: „Barockkunst in Kitzbühel“, 1. September, 17 Uhr: “Auf den Spuren der Bergbaustadt Kitzbühel“.

Für alle Führungen gelten die Eintrittspreise in das Museum Kitzbühel, gestartet wird jeweils im Museum, Dauer jeweils ca. 1,5 Stunden.