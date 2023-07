Salvenaland feiert 25. Geburtstag

Zum 25-jährigen Bestehen des Salvenalandes luden die Gemeinde Hopfgarten und der Tourismusverband zu einem kleinen Fest. Bis es zum Bau der Freizeitanlage kam, galt es doch einige Hürden zu überwinden.



Hopfgarten |Zu einer besonderen Feierstunde luden dieser Tage die beiden Geschäftsführer des Salvenalandes, Bgm. Paul Sieberer (Gemeinde) und Anton Pletzer (TVB) gemeinsam mit dem Beiratsobmann Bernhard Huber in das „Salvenaland“ ein. Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums wurden auch die Mitarbeiter vor den Vorhang geholt.



In Hopfgarten und in Kelchsau gab es Ende der 1980er-Jahre zwar jeweils ein Schwimmbad, beide waren jedoch renovierungsbedürftig. So kam die Idee auf, am heutigen Standort ein gemeinsames Bad zu errichten. Schon zu Beginn der 1990er Jahre wurden mit wechselnden Mehrheiten die ersten Beschlüsse über das Projekt sowie über dessen Übertragung an die Salvena GmbH beschlossen.



1994 erfolgte die Präsentation des Projektes, dabei wurde der Fokus stets auf ein naturnahes und nachhaltiges Angebot gelegt. Allerdings gab es in der Bevölkerung heftige Diskussionen darüber, die unter anderem unter dem Aspekt „zu weit vom Ort entfernt“ und „keine Sonne“ geführt wurden.



Wahlbeteiligung lag bei knapp 39 Prozent

1995 wurde von der Opposition sogar eine Volksbefragung initiiert und die Frage „Sollten die Schwimmbäder bei gleichzeitigem Verzicht auf den Bau des Badesees erhalten bleiben“ wurde bei einer Wahlbeteiligung von 39 Prozent von 44 Prozent der Wähler mit Nein beantwortet. „Ich bin dankbar dafür, dass die Gemeinde und der Tourismusverband sich trotzdem gemeinsam entschlossen haben, das verfeinerte Projekt umzusetzen“, sagte Bgm. Paul Sieberer bei der Feier. Am 30. Mai 1998 wurde schließlich das Salvenaland eröffnet und am 8. August konnte bereits der 25.000. Besucher begrüßt werden. Diese Zahl hatte man in der Planung als Grundlage für die Saison festgelegt, doch in der Regel wurde diese übertroffen. Im Jahr 2018 waren es 35.007 Gäste und der beste Besuchertag war im Jahr 2003 mit 3.134 Badegästen.



GF Anton Pletzer betonte, dass es das Salvenaland ohne die Bemühungen von Bgm. Paul Sieberer nicht geben würde, denn als Ein-Mann-Fraktion hat er damals im Gemeinderat den Vorschlag dazu gemacht. Allerdings war die Bevölkerung zu diesem Thema total gespalten. „Hopfgarten kann heute auf das Salvenaland stolz sein“, schloss Pletzer.



Aber nicht nur der Badebereich bringt die Gäste ins Salvenaland, sondern vor allem auch der Kinderpark und der Sportbereich. Die Tennisanlage wurde mit einer Flutlichtanlage ausgestattet, eine Minigolfanlage, der Aquapark mit Eisberg sowie das Wassertrampolin kamen ebenfalls dazu. 2016 wurde die vierbahnige Kegelbahn in Betrieb genommen, das Restaurant wurde 2020 saniert und die Terrasse um eine Überdachung bereichert. Heuer wurde der Kinderpark teilweise erneuert.



Sieberer, Pletzer, und Huber dankten den Mitarbeitern „Die Ergebnisse sind vor allem deren Verdienst“, war sich das Führungstrio einig. be

Bild: Feierstunde im Salvenaland: Beiratsobmann Bernhard Huber und die beiden Geschäftsführer Bgm. Paul Sieberer und Anton Pletzer (v.l.). Foto: Eberharter