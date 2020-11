Sachbeschädigungen in Hopfgarten i.B.

Hopfgarten | Ein bisher unbekannter Täter beschädigte am 23.11.2020 in der Zeit von 22:45 bis 23:05 Uhr die rückseitige Hausmauer einer Tankstelle in 6361 Hopfgarten/Brt durch Graffiti-Sprüherei. Die Täterschaft sprühte den Schriftzug „BAKER“ und verwendete die Farben pink/weiß und schwarz. Die Schadenshöhe ist dzt. nicht bekannt.

PI Hopfgarten - Telefonnummer: +43 59133 / 7203